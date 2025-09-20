Visite commentée : « Les patrimoines de l’eau » Hôtel Reynes Albi

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Espace Reynès – Médiation sur les patrimoines de l’eau

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’Espace Reynès accueille une médiation dédiée aux patrimoines de l’eau, animée par Sonia Servant, chargée d’études Inventaire du patrimoine au CAUE du Tarn.

Cette présentation s’appuie sur la publication « Des sources (d’archives) à l’usage : l’eau à travers le Tarn », un catalogue réalisé par les Archives départementales en collaboration avec les chargées d’inventaire du CAUE.

Une sélection de photographies anciennes viendra illustrer les différents usages et enjeux liés à l’eau dans le département.

Le catalogue sera disponible gratuitement pour les visiteurs qui en feront la demande.

Hôtel Reynes 14 rue Timbal 81000, Albi Albi 81000 Tarn Occitanie L’Hôtel Reynès, demeure d’un riche marchand pastellier est le symbole de cette réussite où le mariage de la pierre et de la brique est d’une rare élégance. Il est devenu aujourd’hui l’Espace de valorisation des Destinations Tarnaises et de la Randonnée.

Il fut construit par la famille de Roger Reynès, enrichi par le commerce du pastel.

Les bustes de François Ier et de son épouse Eléonore apportent une touche royale à son décor, ils sont visibles depuis la cour intérieure accessible toute l’année.

Il abrite depuis août 2017 le nouvel espace de valorisation des destinations tarnaises du Département : dédié à la valorisation de l’offre touristique, culturelle et naturelle des destinations tarnaises via des écrans d’image, table tactile numérique.

© Réservoir de Fourogue, Tarn. – Photo@candiraton