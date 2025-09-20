Visite commentée : Les paysages du Parc des Ateliers LUMA Arles Arles

Visite commentée : Les paysages du Parc des Ateliers LUMA Arles Arles samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T12:00:00

Tout au long du parcours, les visiteurs seront invités à (re)découvrir l’histoire du Parc des Ateliers : autrefois nécropole romaine, puis site ferroviaire et friche industrielle, il a été transformé par LUMA Arles en un campus créatif entouré d’un parc paysager.

Aujourd’hui, expositions, conférences, spectacles vivants, architecture et design y rassemblent artistes, penseurs, chercheurs et scientifiques pour questionner les liens entre art, culture, environnement, droits humains et recherche.

LUMA Arles Parc des Ateliers 35 avenue Victor Hugo 13200 Arles Arles 13200 Les Alyscamps Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

13200 Arles Parking payant sur le site

