Visite commentée Les petits explorateurs de La Tour (en français) LUMA Arles Point de rendez-vous Entrée de La Tour Arles

Du 13/07 au 05/10/2025 le dimanche de 16h30 à 18h.

Visite en français. LUMA Arles Point de rendez-vous Entrée de La Tour 35 avenue Victor Hugo Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 19 – 19 – 4 EUR

Début : Dimanche 2025-07-13

fin : 2025-10-05

2025-07-13

La Tour devient, le temps d’une visite, un territoire d’aventure à explorer en famille.

Enfants et adultes sont invités, à travers un parcours ludique et une série d’activités, à partir à la rencontre de l’architecte, du designer et de l’artiste, et ainsi découvrir une architecture originale inspirée des paysages arlésiens et des œuvres d’art surprenantes.



Informations pratiques :

Jauge 15 personnes maximum, adultes et enfants compris.

Visite conseillée pour les enfants de 6 à 12 ans .

LUMA Arles Point de rendez-vous Entrée de La Tour 35 avenue Victor Hugo Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

(Visit in French only)

The Tower becomes, for the duration of a visit, a territory of adventure to be explored with the family. Children and adults are invited, through a playful itinerary and a series of activities, to meet the architect, the designer and the artist, and thus discover an original architecture inspired by the landscapes of Arles and surprising works of art.

German :

Der Turm wird für die Dauer eines Besuchs zu einem Abenteuergebiet, das von der ganzen Familie erkundet werden kann.

Italiano :

La Torre diventa, per tutta la durata della visita, un territorio di avventura da esplorare con la famiglia.

Espanol :

La Torre se convierte, durante la visita, en un territorio de aventura para explorar en familia.

