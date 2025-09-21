Visite commentée Les Potagers de l’Ascanne Saint-Ouen-Marchefroy

Visite commentée Dimanche 21 septembre, 10h00 Les Potagers de l’Ascanne Eure-et-Loir

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le domaine de l’Ascanne ouvre exceptionnellement ses portes pour faire découvrir un patrimoine discret et vivant : la tour de l’Ascanne, témoin du passé rural du site, mais aussi sa transformation actuelle en un lieu d’agriculture biologique.

Au programme : une visite guidée de la tour, ponctuée d’anecdotes sur son histoire, puis une immersion dans les potagers bio installés tout autour, où vous pourrez rencontrer le maraîcher et en apprendre davantage sur les pratiques agricoles respectueuses de l’environnement.

En parallèle, un marché de producteurs bio vous permettra de goûter et d’acheter les produits locaux directement auprès des artisans de la région. La boutique à la ferme sera également ouverte pour prolonger la visite par une pause gourmande et engagée.

Les Potagers de l'Ascanne 16, rue du Mesnil Simon 28260 Saint-Ouen-Marchefroy Saint-Ouen-Marchefroy 28260 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire La Tour de l'Ascanne est une ancienne ferme fortifiée connue pour ses colombiers, semblables à ceux du château d'Époisses. On raconte qu'un souterrain la reliait autrefois au château de Diane de Poitiers à Anet. Ces tours témoignent d'un passé rural où l'élevage des pigeons servait à nourrir et fertiliser les terres.

Le site est situé en pleine campagne, à Saint-Ouen-Marchefroy, et n’est pas desservi par les transports en commun.

Un parking gratuit sera aménagé à l’entrée du domaine, à quelques pas du marché de producteurs, qui se tiendra juste à côté.

Alix DE LA COMBLE