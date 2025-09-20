Visite commentée « Les réserves de la bibliothèque patrimoniale » Espace Perbosc – Pôle Patrimoine Culturel Montauban

Samedi 20 septembre, 16h00 Espace Perbosc – Pôle Patrimoine Culturel Tarn-et-Garonne

Gratuit. Réservation obligatoire. À partir de 10 ans. Places limitées.

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Plongée dans les réserves de la Bibliothèque patrimoniale

Profitez de cette occasion rare pour pénétrer dans les réserves de la Bibliothèque patrimoniale !

Jetez un œil sur les 100 000 œuvres qu’elles abritent, découvrez les mesures de conservation mises en place pour protéger ces documents, et observez de près quelques trésors, notamment de précieux ouvrages anciens sur l’architecture.

Une immersion unique dans les coulisses de la mémoire écrite.

Espace Perbosc – Pôle Patrimoine Culturel 2 bd Edouard Herriot, 82000 Montauban Montauban 82000 Lalande Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 66 03 11 Le Pôle Patrimoine Culturel, service de la Direction du Développement Culturel et du Patrimoine, regroupe le CIAP, le Musée de la Résistance et du Combattant, les Archives municipales et la Bibliothèque Patrimoine. bus : ligne 1 et 6, arrêt Fobio

en voiture : rocade sortie 62 « les Chaumes », puis avenue Marcel Unal, puis avenue Léonid Chrol

Munster, Sébastien. Cosmographie universelle (détail) © Bibliothèque patrimoniale -ville de Montauban