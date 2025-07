Visite commentée Les Ruines des Cars Saint-Merd-les-Oussines

D78 Saint-Merd-les-Oussines Corrèze

Le site archéologique des Cars est l’un des plus remarquables sites antiques du Limousin. Entre landes et forêts, sur le Plateau de Millevaches, une villa et deux tombeaux temples nous racontent une histoire vieille de presque 2000 ans.

Venez découvrir l’un des sites étonnants de la Corrèze!

Les médiateurs du site vous attendent cet été pour une visite guidée ou pour un café sur la terrasse de la boutique éphémère Hadrien. .

D78 Saint-Merd-les-Oussines 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 36 42 00 bacdescars@gmail.com

