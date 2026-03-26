Visite commentée: Les Sérusier en Bretagne Musée Sérusier Châteauneuf-du-Faou
Visite commentée: Les Sérusier en Bretagne Musée Sérusier Châteauneuf-du-Faou mercredi 15 avril 2026.
Visite commentée: Les Sérusier en Bretagne
Musée Sérusier 1 place André Le Gall Châteauneuf-du-Faou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 16:30:00
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15 2026-04-22
Visite commentée au Musée Sérusier: Les Sérusier en Bretagne
10 places disponibles
mercredi 15 avril 2026
mercredi 22 avril 2026
A 16h30
SUR RESERVATION EN LIGNE: www.museeserusier.bzh .
Musée Sérusier 1 place André Le Gall Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne +33 2 98 03 27 35
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English : Visite commentée: Les Sérusier en Bretagne
L’événement Visite commentée: Les Sérusier en Bretagne Châteauneuf-du-Faou a été mis à jour le 2026-03-26 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou
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