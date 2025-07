Visite commentée Les tapisseries Châteaudun

Château de Châteaudun

2025-07-17 15:30:00

Le château de Châteaudun concentre une exceptionnelle collection d’une cinquantaine de tapisseries provenant de la politique d’acquisition du Centre des Monuments Nationaux depuis 1938.

Œuvres à la fois utilitaires, ostentatoires et témoignage culturel d’une époque. Cette visite rend compte de l’importance de l’art de la tapisserie tout en abordant le processus de fabrication d’une tapisserie.

La visite commentée est comprise dans le droit d’entrée habituel du monument. .

Château de Châteaudun Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 94 02 90 chateau.chateaudun@monuments-nationaux.fr

English :

The Château de Châteaudun houses an exceptional collection of some fifty tapestries, acquired by the Centre des Monuments Nationaux since 1938.

German :

Das Schloss Châteaudun konzentriert eine außergewöhnliche Sammlung von etwa fünfzig Wandteppichen, die aus der Ankaufspolitik des Centre des Monuments Nationaux seit 1938 stammen.

Italiano :

Il castello di Châteaudun ospita un’eccezionale collezione di circa cinquanta arazzi, acquisita dal Centre des Monuments Nationaux a partire dal 1938.

Espanol :

El castillo de Châteaudun alberga una colección excepcional de unos cincuenta tapices, adquiridos por el Centro de Monumentos Nacionales desde 1938.

