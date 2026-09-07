Visite commentée : les trésors de la collégiale Notre-Dame, Collégiale Notre-Dame, Villefranche-de-Rouergue

Informations pratiques

Visite commentée : les trésors de la collégiale Notre-Dame Samedi 19 septembre, 11h00, 14h30 Collégiale Notre-Dame Aveyron

Gratuit. Sur inscription (places limitées) : 05 36 16 20 00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00

Avancez sous l’imposant clocher-porche de la collégiale Notre-Dame et poussez les portes de cet édifice majeur pour en découvrir l’histoire et l’architecture. Vitraux, décors de pierre et stalles sculptées vous attendent au fil de la visite !

Collégiale Notre-Dame Place Notre-Dame, 12200 Villefranche-de-Rouergue Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie 05 65 45 21 27 https://www.villefranchecatholique.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 36 16 20 00 »}] Commencée en 1260, la construction de la collégiale Notre-Dame se prolongea pendant près de trois siècles. L’édifice, qui associe des éléments architecturaux de styles gothiques rayonnants, méridional et flamboyant, abrite de remarquables stalles historiées et des vitraux du XVe siècle. La visite vous permettra d’accéder au clocher dans lequel est conservé un exceptionnel carillon. Parking autour de la collégiale.

Avancez-vous sous l’imposant clocher-porche de la collégiale Notre-Dame pour pousser les portes de cet édifice majeur et découvrir son histoire et son architecture : vitraux, décors de pierre et vous…

© Pays d’art et d’histoire des Bastides du Rouergue