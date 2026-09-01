Informations pratiques

Cadaujac

Visite commentée – « Les trésors de Nouvelle-Aquitaine »

Micro-folie, Salle des fêtes Chemin du Château Cadaujac Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 15:00:00

fin : 2026-09-23

Date(s) :

2026-09-23

Pour cette rentrée, la Micro-Folie de Cadaujac met à l’honneur une nouvelle sélection du Musée numérique consacrée à la Nouvelle-Aquitaine, inaugurée à l’échelle nationale le 30 juin 2026.

Cette collection propose un parcours sensible à travers la richesse des musées et institutions culturelles du territoire. Peintures, objets patrimoniaux, savoir-faire artisanaux et créations contemporaines dialoguent pour révéler la diversité des héritages régionaux.

Des parois ornées de la Préhistoire aux expressions modernes et contemporaine, en passant par les arts décoratifs et le design, ce sont des paysages, des gestes et des récits qui se déploient, esquissant un portrait pluriel de la Nouvelle-Aquitaine.

Une invitation à (re)découvrir notre territoire sous le signe du partage des savoirs .

Micro-folie, Salle des fêtes Chemin du Château Cadaujac 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 98 05 37

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English : Visite commentée – « Les trésors de Nouvelle-Aquitaine »

L’événement Visite commentée – « Les trésors de Nouvelle-Aquitaine » Cadaujac a été mis à jour le 2026-09-08 par Sud Bordeaux Tourisme