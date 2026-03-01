Visite commentée les vestiges de l’ancienne base aéronautique de Cherbourg

Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 10:30:00

fin : 2026-03-29 12:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Cette visite guidée propose une immersion dans l’histoire de la base aéronautique navale de Cherbourg au début du XXᵉ siècle. Vous découvrez les vestiges du site militaire installé dans le quartier Chantereyne entre 1917 et 1944. Le parcours met en lumière les bâtiments encore visibles. La visite explique également l’organisation de cette base de 14 hectares implantée en plein cœur de la ville. Vous observez les traces du périmètre de protection et les bâtiments qui accueillaient militaires, officiers et services logistiques. Cette visite permet ainsi de comprendre le rôle stratégique des hydravions et de l’aéronautique navale dans l’histoire maritime de Cherbourg.

Visite unique sur ce thème pour les 400 ans de la marine.

Conseillé à partir de 8 ans.

Réservation auprès de l’Office de Tourisme du Cotentin.

Lieu de RDV communiqué lors de la réservation.

Visites à 10h30, 14h30 et 16h30. .

Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite commentée les vestiges de l’ancienne base aéronautique de Cherbourg

L’événement Visite commentée les vestiges de l’ancienne base aéronautique de Cherbourg Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Cotentin