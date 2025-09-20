Visite commentée : « Les vestiges médiévaux du musée » Musée Ingres Bourdelle Montauban

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T10:45:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T16:45:00 – 2025-09-21T17:15:00

Mystères et secrets du musée

Nous vous invitons à pénétrer dans des espaces habituellement fermés au public. Les entrailles du musée recèlent bien des surprises… et des légendes .

Une arche enterrée du Pont Vieux ? Un souterrain passant sous le Tarn ? Des prisons cachées au détour d’un escalier ?

Venez démêler le vrai du faux en compagnie d’un guide conférencier du CIAP ️ !

Musée Ingres Bourdelle 19 rue de l’hôtel de ville, 82000 Montauban, France Montauban 82000 Sapiac Tarn-et-Garonne Occitanie 0563221291 https://museeingresbourdelle.com Jean-Auguste-Dominique Ingres ; Emile-Antoine Bourdelle Le musée est situé en plein centre-ville de Montauban, en bordure du centre piéton, 19 rue de l’hôtel de ville. Des supports à vélo se situent entre le 19 et le 15 rue de l’hôtel de ville. Depuis la gare, l’accès est possible à pied (compter 12 minutes) ou via la ligne 3 de bus, arrêt Pont-Vieux. Un parking voiture gratuit (parking des Berges du Tarn) se situe aux pieds du musée. Cet espace est accessible par l’escalier qui longe la façade sud du musée et un ascenseur urbain qui vous permettront de rejoindre l’entrée principale du musée. Deux places de stationnement sont réservées à proximité immédiate de l’entrée du musée aux personnes handicapées et à mobilité réduite détentrices d’une carte de stationnement (carte européenne de stationnement ou carte mobilité inclusion). D’autres parkings payants (aériens et souterrains) sont répartis dans le centre-ville et en périphérie.

