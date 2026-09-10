Visite commentée : les villas de la forêt racontent leur histoire (à vélo), Square Paul François Rivet, Phare de la Canche, Le Touquet-Paris-Plage

Informations pratiques

Visite commentée : les villas de la forêt racontent leur histoire (à vélo) Samedi 19 septembre, 14h00 Square Paul François Rivet, Phare de la Canche Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Bien nichées au milieu d’arbres parfois centenaires, les villas de la forêt sont construites dès la fin du XIXe siècle. Les connaissez-vous ? Chacune a son nom, chacune a son style, chacune a ses secrets bien gardés. Au cours de cette balade à vélo, notre guide du patrimoine vous raconte leur histoire.Samedi à 14h (durée : 2h) | Réservation obligatoire au 03 21 06 72 00 ou sur www.letouquet.com | Départ :square Paul François Rivet, au pied du phare de la Canche, allée des Mésanges | Prévoir un vélo | Animé par le Pôle Patrimoine & Nature du Touquet&Co

Square Paul François Rivet, Phare de la Canche allée des Mésanges, 62520 Le Touquet-Paris-Plage Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 21 06 72 00 »}, {« type »: « link », « value »: « https://reservation.elloha.com/?IdPublication=e131b1cb-89f0-4564-8c9c-91436faa7c94&culture=fr-FR&idoi=7b27dc44-ee42-4e28-b7f8-1dbee819032d&idPrestation=82372f4e-e9de-45d7-8a75-5c08960b7b29&searchFirstAvailableDates=1 »}] [{« link »: « http://www.letouquet.com »}, {« link »: « http://%C2%A7letouquet.com »}]

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© Lucas ROSEUW