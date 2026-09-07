Visite commentée : les voix de Sardine, Quartier de Sardine, Cissac-Médoc

Informations pratiques

Visite commentée : les voix de Sardine Samedi 19 septembre, 10h00 Quartier de Sardine Gironde

Rendez-vous devant le n°25 de la rue Du Luc. Jauge limitée. Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

La mémoire se cache parfois au coin des rues.

Dans le quartier centenaire de Sardine, au détour des chemins, derrière les façades, sur les murs ou dans les jardins, les souvenirs affleurent et racontent les vies de celles et ceux qui l’ont façonné.

Entre anecdotes et récits, partez à la découverte des mémoires qui tissent encore aujourd’hui son identité.

Une proposition de l’association O sol du Portugal.

Quartier de Sardine 25 rue Du Luc 33250 Cissac-Médoc Cissac-Médoc 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0557936540 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@mairie-pessac.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.pessac.fr »}]

La mémoire se cache parfois au coin des rues.

© Archives de Bordeaux Métropole