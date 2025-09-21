Visite commentée : l’essentiel du couvent des Jacobins Couvent des Jacobins – Musée d’art et d’histoire du Cap de Gascogne Saint-Sever

Visite commentée : l'essentiel du couvent des Jacobins Couvent des Jacobins – Musée d'art et d'histoire du Cap de Gascogne Saint-Sever dimanche 21 septembre 2025.

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T17:30:00 – 2025-09-21T17:50:00

Écoutez les secrets du couvent des Jacobins à travers une sélection d’objets du musée.

Couvent des Jacobins – Musée d’art et d’histoire du Cap de Gascogne 14 Rue du Général Lamarque, 40500 Saint-Sever, France Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine 0558763464 https://www.saint-sever.fr/Histoire-et-Patrimoine/Les-monuments/Le-couvent-des-Jacobins Les Dominicains se seraient établis dans cette ville aux environs de 1285 à la demande de la reine Aliénor. Aucune trace ne subsiste du monastère du XIIIe siècle. Le couvent fut saccagé lors de la prise de la ville, en 1442. Relevé, le couvent est entièrement démoli par les troupes de Montgomery en 1559, hormis une partie de la couverture de la nef. Le couvent fut une nouvelle fois bâti en 1620 ou 1630 dans le style toulousain en briques roses.

Après la disparition des ordres religieux en 1790, y furent installés le collège national du département des Landes et, en 1795, l’école centrale supprimée en 1801. D’autres administrations s’y succédèrent.

La chapelle à nef unique peut être datée du XIVe siècle et présente un grand vaisseau couvert d’une charpente à chevrons formant fermes. Du côté nord, opposé au cloître, quatre grandes arcades bouchées posent le problème de savoir s’il y a eu de ce côté un embryon de bas-côté. Le cloître à étage et les bâtiments du couvent datent du XVIIe siècle. Les piliers et arcades du cloître sont en briques foraines avec éléments sculptés en pierre.

© Ville de Saint-Sever