Visite commentée « L’histoire architecturale du musée » Dimanche 21 septembre, 11h00 Musée de l’Annonciade Var

Nombre de places limitées

Début : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T11:45:00

Visite commentée « L’histoire architecturale du musée à partir de 1937 et ses évolutions » par Séverine Berger, conservateur en chef du patrimoine et directrice du musée.

Musée de l’Annonciade 2 Place Georges Grammont, 83990 Saint-Tropez, France Saint-Tropez 83990 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0494178410 https://www.saint-tropez.fr/culture/musee-de-lannonciade La chapelle de Notre-Dame de l’Annonciade daterait de 1548, érigée par la confrérie des Pénitents blancs chargée de racheter les marins tropéziens capturés par les barbaresques et réduits en esclavage. Vendue comme bien national sous la Révolution, le clocher fut abattu en 1829 et un étage fut réalisé pour permettre d’utiliser la chapelle pour la construction navale. Elle connut d’autres usages au début du XXe siècle dont ceux d’entrepôts pour les Ponts et Chaussées et salle de spectacle.

© Musée de l’Annonciade