Visite commentée L’histoire de Gueugnon Office de Tourisme Monts et Vallées Gueugnon

Office de Tourisme Monts et Vallées 1 rue Pasteur Gueugnon Saône-et-Loire

En 1724, les Forges de Villefay marquent le début d’une profonde transformation pour Gueugnon. Pendant trois siècles, la ville se développe autour de l’activité industrielle logements, écoles, hospice, magasin, équipements sportifs… L’Office de Tourisme “Monts & Vallées” vous propose une visite commentée insolite de la ville pour explorer l’évolution urbaine, sociale et industrielle de Gueugnon Durée 2h. Départ de l’Office de Tourisme Réservation obligatoire au 03.85.85.56.90 .

