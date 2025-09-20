Visite commentée « L’Histoire de la ville d’Aiguillon » Château des Ducs d’Aiguillon Aiguillon

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Ballade historique dans la ville avec Henri Lacassagne

Départ : Château des Ducs d’Aiguillon (durée : 2h)

Château des Ducs d’Aiguillon Cité scolaire Stendhal, 47190 Aiguillon Aiguillon 47190 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine Construit au milieu du XVIIIème siècle sur l’emplacement d’une forteresse médiévale, ce château a été édifié par Emmanuel Armand de Wignerod, (1720-1788), 2ème duc d’Aiguillon, ministre de Louis XV. Abandonnée à la Révolution, cette superbe demeure servit ensuite d’entrepôt à tabac avant de devenir la Cité scolaire Stendhal, du nom du célèbre écrivain qui écrivit dans Le Rouge et le Noir « Nous irons nous retirer au château d’Aiguillon, entre Agen et Marmande. On dit que c’est un pays aussi beau que l’Italie ».

