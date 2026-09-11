Visite commentée : L’histoire de l’enseignement à Arles, stand d’accueil des JEP, Arles

Informations pratiques

Visite commentée : L’histoire de l’enseignement à Arles Dimanche 20 septembre, 14h00 stand d’accueil des JEP Bouches-du-Rhône

Gratuit, sur inscription obligatoire au 04.90.49.39.46

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Depuis Favorinus et son éloquence, en passant par saint Césaire et sa pastorale, les ordres religieux enseignants (Jésuites, Ursulines…), partez à la recherche des écoles, collèges et couvents disparus.

Par Alice Vallat, Guide-conférencière.

stand d’accueil des JEP place de la république, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 49 39 46 »}, {« type »: « link », « value »: « https://arles.fr/app/uploads/1/2026/08/JEP-2026-Brochure-V14-SVE.pdf »}]

Animation proposée dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2026. arles journées européennes du patrimoine

M.Le Roy-Ville d’Arles