Visite commentée : L’histoire de l’enseignement à Arles, stand d’accueil des JEP, Arles
dimanche 20 septembre 2026 · stand d'accueil des JEP · Arles
Informations pratiques
Visite commentée : L’histoire de l’enseignement à Arles Dimanche 20 septembre, 14h00 stand d’accueil des JEP Bouches-du-Rhône
Gratuit, sur inscription obligatoire au 04.90.49.39.46
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Depuis Favorinus et son éloquence, en passant par saint Césaire et sa pastorale, les ordres religieux enseignants (Jésuites, Ursulines…), partez à la recherche des écoles, collèges et couvents disparus.
Par Alice Vallat, Guide-conférencière.
stand d’accueil des JEP place de la république, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 49 39 46 »}, {« type »: « link », « value »: « https://arles.fr/app/uploads/1/2026/08/JEP-2026-Brochure-V14-SVE.pdf »}]
Animation proposée dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2026. arles journées européennes du patrimoine
M.Le Roy-Ville d’Arles
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