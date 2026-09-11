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Visite commentée : L’histoire de l’enseignement à Arles, stand d’accueil des JEP, Arles

dimanche 20 septembre 2026 · stand d'accueil des JEP · Arles

Visite commentée : L’histoire de l’enseignement à Arles, stand d’accueil des JEP, Arles

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
stand d'accueil des JEP
Adresse
place de la république, 13200 Arles
Ville
13200 Arles
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
Gratuit, sur inscription obligatoire au 04.90.49.39.46

Visite commentée : L’histoire de l’enseignement à Arles Dimanche 20 septembre, 14h00 stand d’accueil des JEP Bouches-du-Rhône

Gratuit, sur inscription obligatoire au 04.90.49.39.46

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Depuis Favorinus et son éloquence, en passant par saint Césaire et sa pastorale, les ordres religieux enseignants (Jésuites, Ursulines…), partez à la recherche des écoles, collèges et couvents disparus.
Par Alice Vallat, Guide-conférencière.

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Animation proposée dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2026. arles journées européennes du patrimoine

M.Le Roy-Ville d’Arles

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