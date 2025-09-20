Visite commentée : l’Histoire écrite dans la pierre Château de Langoiran Langoiran

Tarif : 5 € au dessus de 6 ans. Départ des visites en continu.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite commentée historique du château

Un historien vous guide à travers les différentes parties du château, retraçant leur évolution au fil des siècles, tout en vous racontant la vie quotidienne à l’intérieur du castel.

Château de Langoiran 14 route du château, 33550 Langoiran Langoiran 33550 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 67 12 00 http://www.chateaudelangoiran.com Construit au XIIIe siècle par la famille d’Escossan, le château domine la vallée de la Garonne. Un puissant donjon circulaire protège l’ensemble des fortifications étagées.

Forteresse royale en 1453, le château a appartenu aux puissantes familles de gouverneurs, ministres et amiraux au XVIe et XVIIe siècles. Il a été partiellement démantelé sous la Fronde en 1650.

Journées européennes du patrimoine 2025

