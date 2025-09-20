Visite commentée : l’Hôtel particulier Pams : luxe, calme et volupté Hôtel Pams Perpignan

Visites guidées gratuites. Sans réservation. Site ouvert en accès libre : samedi et dimanche de 10:30 à 18:30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:00:00

Visites guidées proposées par le service Ville d’art et d’histoire de Perpignan, présentées par un guide-conférencier.

Poussez la porte d’un autre temps, cet Hôtel particulier du 19e siècle vous invite à une immersion dans l’élégance raffinée de la grande bourgeoisie de l’époque. Luxe discret, calme enveloppant, volupté des formes : tout ici invite à la contemplation. Une visite entre patrimoine et poésie d’un joyau de l’Art Nouveau.

C'est Pierre Bardou, fils du fondateur de l'entreprise de papier à cigarettes J.O.B qui, grâce à la fortune familiale, achète d'abord en 1852 une maison rue E. Zola puis en 1872, d'autres habitations voisines et construit les premiers ateliers éclairés d'une verrière.

A sa mort en 1892 et après la construction d’une nouvelle usine de l’autre côté de la rue, son beau-fils l’homme politique, Jules Pams va pouvoir enfin transformer la maison à son goût. Il va faire appel à l’architecte Léopold Carlier qui va remodeler l’escalier monumental aux peintures de Gervais, les salons d’apparat et unifier le patio-jardin et ses galeries art nouveau.

Lorsque sa femme Jeanne décède en 1916, Jules Pams se remarie deux ans après avec Marguerite Holtzer qui vendra en 1946 cet hôtel à la ville de Perpignan.

L’édifice a accueilli ensuite la bibliothèque municipale et les bureaux de différents services de la ville, majoritairement culturels.

Une grande partie de l’hôtel est ouverte librement à la visite, tous les jours de la semaine, sauf le lundi de novembre à mai. Ce petit bijou de romantisme accueille des expositions, des débats, des conférences et même des concerts dans un cadre intimiste, notamment lors du festival “Guitarra del arte”. Il constitue également l’un des principaux lieux d’exposition pendant le festival international de photojournalisme Visa pour l’Image, qui a lieu chaque mois de septembre.

