Visite commentée : l’hôtel Verdelin et ses peintures murales du XVIIe siècle, Hôtel Verdelin, Vaux-Rouillac

Informations pratiques

Visite commentée : l’hôtel Verdelin et ses peintures murales du XVIIe siècle Dimanche 20 septembre, 10h00, 11h00 Hôtel Verdelin Charente

Gratuit. Nombre de places limité, réservation obligatoire au 05 16 45 00 17.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

« L’hôtel Verdelin et ses peintures murales du XVIIe siècle »

Lieu discret au cœur de Cognac, l’hôtel Verdelin ouvre exceptionnellement ses portes au public et dévoile ses peintures murales du XVIIe siècle, véritable trésor caché.

Une visite rare pour découvrir un patrimoine aussi surprenant que précieux.

Hôtel Verdelin Place du Canton, 16100 Cognac Vaux-Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine

« L’hôtel Verdelin et ses peintures murales du 17e siècle »

©Ville de Cognac – Julia Hasse