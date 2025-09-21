Visite commentée « L’influence Plantagenet dans l’architecture de l’église Saint-Jacques le Majeur » Église Saint-Jacques-le-Majeur Salviac

Visite commentée « L’influence Plantagenet dans l’architecture de l’église Saint-Jacques le Majeur » Dimanche 21 septembre, 16h00 Église Saint-Jacques-le-Majeur Lot

Gratuit.

Située sur une branche secondaire du chemin de Compostelle, l’église Saint-Jacques-le-Majeur présente une architecture remarquable traversant plusieurs siècles, influencée par les époques et l’histoire. Elle a été restaurée à plusieurs reprises, à la fois sur le bâti — dernièrement la réfection de la charpente et de la couverture en lauzes calcaires — et sur ses fresques et mobiliers intérieurs. Cette rencontre mettra en évidence l’influence anglaise portée par les Plantagenêt.

La visite-conférence est guidée par Alain Faucon.

Église Saint-Jacques-le-Majeur Les Condamines, 46340 Salviac, France Salviac 46340 Lot Occitanie Edifice terminé par une abside polygonale, précédée d’un choeur sur lequel repose un clocher barlong dont la partie supérieure semble avoir été refaite. La nef conserve des vitraux du XVIe siècle.

