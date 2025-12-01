Visite commentée ludique pour enfants du Clamecy médiéval Office de Tourisme Clamecy

Visite commentée ludique pour enfants du Clamecy médiéval

Office de Tourisme 7 Rue du Grand Marché Clamecy Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 14:30:00

fin : 2026-04-08 16:00:00

Date(s) :

2026-04-08

CLAMECY 14h30 VISITE COMMENTEE LUDIQUE POUR ENFANTS DU CLAMECY MEDIEVAL GRATUIT Les guides de la Société Scientifique et Artistique de Clamecy (S.S.A.C.) font découvrir aux enfants de 7 à 12 ans l’histoire du centre ancien et les bâtiments de l’ancienne cité médiévale, et les invitent à remonter le temps à la découverte de la mémoire locale Au programme visite commentée d’environ 1h, avec jeux, quizz, récompenses et goûter offert à l’Office de Tourisme Parents accompagnateurs bienvenu-es ! Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme, 7-9 rue du Grand Marché, 58500 Clamecy, mais aussi au 03 86 27 02 51 et par email accueil@clamecyhautnivernais-tourisme.fr .

Office de Tourisme 7 Rue du Grand Marché Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 02 51 accueil@clamecyhautnivernais-tourisme.fr

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English : Visite commentée ludique pour enfants du Clamecy médiéval

L’événement Visite commentée ludique pour enfants du Clamecy médiéval Clamecy a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Clamecy Haut Nivernais