Visite commentée ludique pour enfants du Clamecy médiéval Office de Tourisme Clamecy
Visite commentée ludique pour enfants du Clamecy médiéval Office de Tourisme Clamecy mercredi 15 avril 2026.
Visite commentée ludique pour enfants du Clamecy médiéval
Office de Tourisme 7 Rue du Grand Marché Clamecy Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 14:30:00
fin : 2026-04-15 16:00:00
Date(s) :
2026-04-15
CLAMECY 14h30 VISITE COMMENTEE LUDIQUE POUR ENFANTS DU CLAMECY MEDIEVAL GRATUIT Les guides de la Société Scientifique et Artistique de Clamecy (S.S.A.C.) font découvrir aux enfants de 7 à 12 ans l’histoire du centre ancien et les bâtiments de l’ancienne cité médiévale, et les invitent à remonter le temps à la découverte de la mémoire locale Au programme visite commentée d’environ 1h, avec jeux, quizz, récompenses et goûter offert à l’Office de Tourisme Parents accompagnateurs bienvenu-es ! Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme, 7-9 rue du Grand Marché, 58500 Clamecy, mais aussi au 03 86 27 02 51 et par email accueil@clamecyhautnivernais-tourisme.fr .
Office de Tourisme 7 Rue du Grand Marché Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 02 51 accueil@clamecyhautnivernais-tourisme.fr
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English : Visite commentée ludique pour enfants du Clamecy médiéval
L’événement Visite commentée ludique pour enfants du Clamecy médiéval Clamecy a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Clamecy Haut Nivernais