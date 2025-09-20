Visite commentée : « Médiathèque Philippe Labeyrie, un bâtiment écrin » Mediathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan

Gratuit. Réservation obligatoire. Nombre de places limité à 25.

Découvrez la Médiathèque Philippe Labeyrie… et ses coulisses !

Profitez d’une visite commentée originale mêlant les regards croisés d’architectes et de bibliothécaires, pour mettre en lumière l’architecture et les fonctions de ce bâtiment-écrin dédié à la culture.

Une visite organisée en partenariat entre le CAUE des Landes et la Médiathèque Philippe Labeyrie.

Mediathèque Philippe Labeyrie Place du 6ème R.P.I.Ma, 40000 Mont-de-Marsan Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 46 09 43

© CAUE des Landes