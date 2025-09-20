Visite commentée Méli-mélo d’architecture à Chamonix Place de l’Aiguille du Midi Chamonix-Mont-Blanc

Découvrez Chamonix et portez un autre regard sur l’architecture riche, ancienne et moderne de la ville.
Place de l’Aiguille du Midi Devant la gare du téléphérique de l’Aiguille du Midi Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 00 24  info@chamonix.com

English : Guided tour: A jumble of architecture in Chamonix

Discover Chamonix and take another look at the town’s rich architecture, both ancient and modern.

German : Kommentierte Besichtigung: Meli-Mélo der Architektur in Chamonix

Entdecken Sie Chamonix und werfen Sie einen anderen Blick auf die reiche, alte und moderne Architektur der Stadt.

Italiano : Visita guidata: Un’accozzaglia di architetture a Chamonix

Scoprite Chamonix e date un’altra occhiata alla ricca architettura della città, sia antica che moderna.

Espanol : Visita guiada: Un revoltijo de arquitectura en Chamonix

Descubra Chamonix y vuelva a contemplar la rica arquitectura de la ciudad, tanto antigua como moderna.

