Visite commentée : mémoire d’un jardin partagé, Jardin de Terre d’ADELES, Pessac

Informations pratiques

Visite commentée : mémoire d’un jardin partagé Dimanche 20 septembre, 10h30 Jardin de Terre d’ADELES Gironde

Gratuit. Sur réservation. Jauge limitée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Et si le patrimoine se cultivait aussi au jardin ?

Au cœur du jardin de Terre d’ADELES, chaque parcelle raconte une histoire de partage, de transmission et d’engagement. Au fil d’une promenade commentée, découvrez la naissance de ce projet collectif et les valeurs qui contribuent à le faire vivre.

Une invitation à prendre le temps d’observer, d’échanger et de se reconnecter à l’essentiel.

Proposition de l’association Terre d’ADELES.

Jardin de Terre d’ADELES 36 avenue de Magellan, 33600 Pessac Pessac 33600 France Alouette Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0557936540 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@mairie-pessac.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.pessac.fr »}]

Et si le patrimoine se cultivait aussi au jardin ?

© Terre d’ADELES