UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Pessac

Visite commentée : mémoire d’un jardin partagé, Jardin de Terre d’ADELES, Pessac

dimanche 20 septembre 2026 · Jardin de Terre d'ADELES · Pessac

Visite commentée : mémoire d’un jardin partagé, Jardin de Terre d’ADELES, Pessac

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Jardin de Terre d'ADELES
Adresse
36 avenue de Magellan, 33600 Pessac
Ville
33600 Pessac
Département
Gironde
Tarif
Gratuit. Sur réservation. Jauge limitée.

Visite commentée : mémoire d’un jardin partagé Dimanche 20 septembre, 10h30 Jardin de Terre d’ADELES Gironde

Gratuit. Sur réservation. Jauge limitée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Et si le patrimoine se cultivait aussi au jardin ?

Au cœur du jardin de Terre d’ADELES, chaque parcelle raconte une histoire de partage, de transmission et d’engagement. Au fil d’une promenade commentée, découvrez la naissance de ce projet collectif et les valeurs qui contribuent à le faire vivre.
Une invitation à prendre le temps d’observer, d’échanger et de se reconnecter à l’essentiel.
Proposition de l’association Terre d’ADELES.

Jardin de Terre d’ADELES 36 avenue de Magellan, 33600 Pessac Pessac 33600 France Alouette Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0557936540 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@mairie-pessac.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.pessac.fr »}]
Et si le patrimoine se cultivait aussi au jardin ?

© Terre d’ADELES

À voir aussi à Pessac (Gironde)