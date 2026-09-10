Visite commentée : « Mon école au fil du temps » – Passirac, Ancienne école de Passirac, Passirac

Informations pratiques

Visite commentée : « Mon école au fil du temps » – Passirac Samedi 19 septembre, 10h00 Ancienne école de Passirac Charente

Gratuit. Informations : 05 45 92 95 93 ou contact@caue16.fr.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

De l’école Jules-Ferry à un lieu de vie, découvrez comment ce bâtiment a traversé le temps !

La visite sera complétée par une exposition présentant plusieurs exemples d’écoles charentaises réhabilitées.

Une découverte proposée en compagnie du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de la Charente (CAUE).

Ancienne école de Passirac Rue de Peychaud, 16480 Passirac Passirac 16480 Charente Nouvelle-Aquitaine

De l’école Jules-Ferry au centre d’art contemporain, découvrez comment ces édifices ont traversé le temps et su se réinventer.

©CAUE de la Charente