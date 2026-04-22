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Visite commentée Montérolier

Visite commentée Montérolier dimanche 12 juillet 2026.

Adresse : 25 Route du Mesnil

Ville : 76680 Montérolier

Département : Seine-Maritime

Début : dimanche 12 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Montérolier

Visite commentée

25 Route du Mesnil Montérolier Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 14:00:00
fin : 2026-07-12 16:00:00

Date(s) :
2026-07-12

Visite commentée au sein du Jardin du Mesnil. Inscription nécessaire.   .

25 Route du Mesnil Montérolier 76680 Seine-Maritime Normandie +33 6 77 35 83 62  lejardindumesnil@gmail.com

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English : Visite commentée

L’événement Visite commentée Montérolier a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Bray Eawy

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