Visite commentée Moulin de Ris Bossay-sur-Claise

Visite commentée Moulin de Ris Bossay-sur-Claise samedi 20 septembre 2025.

Visite commentée 20 et 21 septembre Moulin de Ris Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite guidée d’environ 1 heure

Moulin de Ris Moulin de Ris, 37290 Bossay-sur-Claise Bossay-sur-Claise 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 07 84 42 31 36 moulin construit en 1845, modernisé en 1911, resté en l’état en voiture ou vélo, parking

Visite du moulin

Patrick Luneteau