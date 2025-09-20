Visite commentée « Mourir, quelle histoire ! » place Donatien Lepré Le Croisic

groupe limité à 30 personnes – réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme au 02 40 23 00 70

Visite commentée « Mourir, quelle histoire ! De la place Donatien Lepré au cimetière actuel, en passant par l’église, venez écouter la riche histoire des cimetières du Croisic et percez les secrets de l’art funéraire. » à 15 h par Laurent Delpire, DGA, directeur du patrimoine – rendez-vous place Donatien Lepré devant l’hôtel d’Aiguillon (groupe limité à 30 personnes – réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme au 02 40 23 00 70).

