Visite commentée MuMo x Centre Pompidou Lignières

Visite commentée MuMo x Centre Pompidou Lignières mercredi 16 juillet 2025.

Visite commentée MuMo x Centre Pompidou

Rue de l’Ange-Blanc Lignières Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-07-16

fin : 2025-07-16

Date(s) :

2025-07-16

Le Musée mobile d’art moderne et contemporain, le MuMo x Centre Pompidou, fait escale à Lignières et une visite commentée vous sera proposée, sur inscription auprès de Myriam de la Bibliothèque de Lignières. Une vraie belle invitation au voyage !

À votre rythme, découvrez 25 œuvres sur la thématique Voyage issues des collections du Centre Pompidou composées d’œuvres en 2D et des socles, des sculptures, des projections d’œuvres vidéo. .

Rue de l’Ange-Blanc Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 20 84

English :

The Musée mobile d’art moderne et contemporain, the MuMo x Centre Pompidou, is stopping off in Lignières for a guided tour, which you can book with Myriam at the Lignières Library. A real invitation to travel!

German :

Das mobile Museum für moderne und zeitgenössische Kunst, das MuMo x Centre Pompidou, macht in Lignières Halt und es wird Ihnen ein kommentierter Besuch angeboten, für den Sie sich bei Myriam von der Bibliothek von Lignières anmelden müssen. Eine wirklich schöne Einladung zu einer Reise!

Italiano :

Il Museo mobile d’arte moderna e contemporanea, il MuMo x Centre Pompidou, fa tappa a Lignières per una visita guidata che si può prenotare in anticipo con Myriam della Biblioteca di Lignières. Un vero e proprio invito al viaggio!

Espanol :

El Museo Móvil de Arte Moderno y Contemporáneo, el MuMo x Centre Pompidou, hace escala en Lignières para una visita guiada, que puede reservar previamente con Myriam, de la Biblioteca de Lignières. Toda una invitación al viaje

L’événement Visite commentée MuMo x Centre Pompidou Lignières a été mis à jour le 2025-07-04 par OT LIGNIERES