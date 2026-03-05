Visite commentée Musée & Maison Musée Robert Tatin

D126 Cossé-le-Vivien Mayenne

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 16:00:00

fin : 2026-05-31 17:30:00

Date(s) :

2026-04-01 2026-04-04 2026-04-11 2026-04-12 2026-04-18 2026-04-19 2026-04-25 2026-04-26 2026-05-02 2026-05-09 2026-05-10 2026-05-16 2026-05-17 2026-05-23 2026-05-24 2026-05-30 2026-05-31 2026-06-06 2026-06-13 2026-06-14

Découvrez les oeuvres et la vie de l’artiste Robert Tatin grâce à une visite commentée !

En 1962, Robert Tatin revient dans sa Mayenne natale. Il entreprend la construction d’une œuvre totale en bordure de sa chaumière qu’il rénove intégralement. Pendant 21 ans, il mène ce vaste projet, à la fois lieu de vie et lieu de création. Dans le cadre de la visite commentée Musée & Maison , suivez le médiateur qui vous apportera des clés de lecture de ce travail foisonnant et vous ouvrira les portes de la maison de l’artiste.

Du 1er avril au 05 juillet 2026

Tous les mardis, mercredis, jeudis et vendredis, à 15h

Tous les samedis et dimanches, sauf le premier dimanches de chaque mois, à 14 h 30 et 16h

Le nombre de places pour la visite de la maison de l’artiste est limitée. Pensez à réserver ! .

D126 Cossé-le-Vivien 53230 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 98 80 89 musee.tatin@lamayenne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the works and life of artist Robert Tatin with a guided tour!

L’événement Visite commentée Musée & Maison Musée Robert Tatin Cossé-le-Vivien a été mis à jour le 2026-03-02 par SUD MAYENNE