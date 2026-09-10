Visite commentée : Mysticus Animalis par Virginie Gribouilli, Espace culturel – Château de Kerdurand, Riantec

Informations pratiques

Visite commentée : Mysticus Animalis par Virginie Gribouilli Dimanche 20 septembre, 15h00 Espace culturel – Château de Kerdurand Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Et si les animaux conservaient la mémoire de nos mythes ?

Venez plonger dans l’univers fascinant de Mysticus Animalis. Les sculptures de Virginie Gribouilli brouillent les frontières entre science, imaginaire et croyances.

L’artiste vous invite à découvrir l’exposition et à partager les histoires, inspirations et imaginaires qui se cachent derrière chacune de ses sculptures surréalistes.

Une invitation à regarder autrement le vivant et à retrouver une part de mystère.

A propos de l’artiste :

Formée aux arts appliqués, Virginie Gribouilli se consacre pleinement à la sculpture depuis 2018, développant un univers singulier où se rencontrent mythologie, monde animal et imaginaire.

Son travail a été récompensé à plusieurs reprises, notamment par le Prix du public à Ville-la-Grand, le prix de sculpture du Salon de la Petit Mer à Riantec en 2023, ainsi que le Susannah Kelly Art Award « Artistes à fort potentiel » en 2025. Finaliste du Beautiful Art Prize en 2022 et 2023, elle expose aujourd’hui en France et à l’international.

Ses œuvres sont présentées au Naïa Museum de Rochefort-en-Terre.

Espace culturel – Château de Kerdurand Parc de Kerdurand 56670 Riantec Riantec 56670 Morbihan Bretagne +33 (0)2 97 33 52 40 https://www.riantec.bzh/contacts/espace-culturel-de-kerdurand/ https://www.riantec.bzh/histoire-de-la-ville/ Situé dans une belle bâtisse du XVIIIe siècle, l’Espace culturel de Kerdurand est un service municipal dédié aux activités culturelles de la commune.

Toute l’année, l’espace est ouvert à toutes les formes d’expression artistique. Il accueille des expositions d’art, des concerts, des récitals ainsi que des résidences artistiques. Le parvis et la cour du château sont également le théâtre de spectacles en extérieur. Présence d’un parking

Ligne de bus située à proximité

Et si les animaux conservaient la mémoire de nos mythes ?

©VirginieGribouilli