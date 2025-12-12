Visite commentée Nohant autrement Nohant-Vic
Visite commentée Nohant autrement Nohant-Vic samedi 10 janvier 2026.
2 place Sainte-Anne Nohant-Vic Indre
Visite thématique au Domaine de George Sand.
(re)Découvrez la demeure de George Sand sous l’angle des principaux aménagements qu’elle y fit réaliser pour répondre à ses besoins et aux évolutions techniques du XIXè siècle.
Accès exceptionnel à l’atelier de Maurice Sand, à la petite salle de bain, la chambre de Marcellina, épouse de Maurice Sand ! .
2 place Sainte-Anne Nohant-Vic 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 31 06 04 maison.george-sand@monuments-nationaux.fr
Thematic tour of the George Sand estate.
