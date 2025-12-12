Visite commentée Nohant autrement

2 place Sainte-Anne Nohant-Vic Indre

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10 2026-01-24

Visite thématique au Domaine de George Sand.

(re)Découvrez la demeure de George Sand sous l’angle des principaux aménagements qu’elle y fit réaliser pour répondre à ses besoins et aux évolutions techniques du XIXè siècle.

Accès exceptionnel à l’atelier de Maurice Sand, à la petite salle de bain, la chambre de Marcellina, épouse de Maurice Sand ! .

2 place Sainte-Anne Nohant-Vic 36400 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 31 06 04 maison.george-sand@monuments-nationaux.fr

English :

Thematic tour of the George Sand estate.

L’événement Visite commentée Nohant autrement Nohant-Vic a été mis à jour le 2025-12-09 par OT Pays de George Sand