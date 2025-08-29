Visite commentée nos métiers oubliés Place Saint-Thyrse Châteauponsac

Visite commentée nos métiers oubliés Place Saint-Thyrse Châteauponsac vendredi 29 août 2025.

Visite commentée nos métiers oubliés

Place Saint-Thyrse Musée René Baubérot Châteauponsac Haute-Vienne

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-29

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-08-29 2025-09-03 2025-09-06 2025-09-12 2025-09-18 2025-09-24 2025-09-27 2025-10-03 2025-10-09 2025-10-15 2025-10-18 2025-10-24 2025-10-30

Chaque jour à 14h, l’équipe du Musée archéologique et ethnographique René Baubérot vous propose une visite commentée thématique afin de vous faire découvrir une partie des collections. Aujourd’hui, venez en apprendre plus sur les métiers anciens qui étaient éxercés dans nos campagnes au 19è et au début du 20è siècle. .

Place Saint-Thyrse Musée René Baubérot Châteauponsac 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 59 51 18

English : Visite commentée nos métiers oubliés

German : Visite commentée nos métiers oubliés

Italiano :

Espanol : Visite commentée nos métiers oubliés

L’événement Visite commentée nos métiers oubliés Châteauponsac a été mis à jour le 2025-08-28 par OT Pays du Haut Limousin