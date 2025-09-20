Visite commentée : « Notre-Dame la Réal, l’église paroissiale du Château Royal » Église Notre-Dame-La-Réal Perpignan

Visite commentée : « Notre-Dame la Réal, l’église paroissiale du Château Royal » Samedi 20 septembre, 16h00 Église Notre-Dame-La-Réal Pyrénées-Orientales

Visite guidée gratuite. Sans réservation. Site ouvert en accès libre : samedi et dimanche de 10:30 à 18:30

Visite guidée proposée par l’association culturelle de la cathédrale.

Située à proximité du palais royal, Notre-Dame La Réal est édifiée au début du XIVe siècle à l’initiative de Jacques II de Majorque. Construite en galets et en briques, l’église est conforme au parti architectural gothique méridional : une nef unique initialement couverte d’une charpente apparente.

Cette église à nef unique typique du gothique méridional accueillit en 1381 un prieuré d’Augustins dont l’abbé avait rang d’évêque. Lors du Grand Schisme d’Occident, Benoît XIII, le dernier pape d’Avignon, originaire d’Aragon, y convoqua un concile en 1408. Après les destructions révolutionnaires, l’église retrouva son mobilier. Dénommée « la Sainte-Marie Majeure de Perpignan » à la fin du XIXe siècle, sa restauration est achevée depuis 2012.

