Visite commentée : Notre-Dame la Réal, un joyau lié au château royal, Église Notre-Dame-La-Réal, Perpignan

Informations pratiques

Visite commentée : Notre-Dame la Réal, un joyau lié au château royal 19 et 20 septembre Église Notre-Dame-La-Réal Pyrénées-Orientales

Visite guidée gratuite. Sans réservation. Site ouvert en accès libre : samedi et dimanche de 10:30 à 18:30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Visite guidée de l’église Notre-Dame-la-Réal

Édifice emblématique situé à proximité du palais royal, l’église Notre-Dame-la-Réal fut construite au début du XIVe siècle à l’initiative du roi Jacques II de Majorque.

Elle se distingue par son architecture gothique méridionale, qui associe galets et briques. À l’origine, l’édifice était doté d’une nef unique couverte d’une charpente apparente.

Cette visite guidée, proposée par l’association culturelle de la cathédrale et présentée par Jean-Luc Antoniazzi, vous invite à découvrir un patrimoine historique et architectural remarquable.

Église Notre-Dame-La-Réal 49 rue Grande La Réal, 66000 Perpignan Perpignan 66000 La Real Pyrénées-Orientales Occitanie Fondée au début du XIVe siècle, Notre-Dame La Réal est l’une des trois nouvelles paroisses de la ville majorquine. Elle présente une nef unique, typique du gothique méridional. Elle abrite de nombreux objets d’art et un vestige de fresques du décor d’origine.

Cette église à nef unique typique du gothique méridional accueillit en 1381 un prieuré d’Augustins dont l’abbé avait rang d’évêque. Lors du Grand Schisme d’Occident, Benoît XIII, le dernier pape d’Avignon, originaire d’Aragon, y convoqua un concile en 1408. Après les destructions révolutionnaires, l’église retrouva son mobilier. Dénommée « la Sainte-Marie Majeure de Perpignan » à la fin du XIXe siècle, sa restauration est achevée depuis 2012.

Visite guidée proposée par l’association culturelle de la cathédrale, présentée par Jean-Luc Antoniazzi.

© Ville de Perpignan