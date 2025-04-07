Visite commentée ostréicole La Perrotine Saint-Pierre-d’Oléron

La Perrotine Allée de Fort-Royer Saint-Pierre-d'Oléron Charente-Maritime

Tarif : 5 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit : 6-16 ans, étudiants, familles nombreuses (2 tarifs réduits appliqués à partir de 3 enfants payants), Explore Oléron, Guide du Routard

Début : 2025-04-07

Fin : 2025-11-02

Dates : 2025-04-07 2025-07-07 2025-09-01 2025-09-29 2025-10-20

Au cours d’une visite guidée d’une heure, venez découvrir l’huître naturelle et l’ostréiculture artisanale, au cœur de ce domaine exploité par 9 paysans de la mer.

Contact : +33 5 46 47 06 48 sitedefortroyer@gmail.com

English :

During a one-hour guided tour, come and discover natural oysters and artisanal oyster farming, at the heart of this estate run by 9 farmers of the sea.

German :

In einer einstündigen Führung lernen Sie die natürliche Auster und die handwerkliche Austernzucht kennen, die im Herzen dieses von 9 Meeresbauern bewirtschafteten Anwesens stattfindet.

Italiano :

Durante una visita guidata di un’ora, venite a scoprire le ostriche naturali e l’allevamento tradizionale di ostriche, nel cuore di questa tenuta gestita da 9 agricoltori del mare.

Espanol :

Durante una visita guiada de una hora, venga a descubrir las ostras naturales y la ostricultura tradicional, en el corazón de esta finca dirigida por 9 agricultores del mar.

