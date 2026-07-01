Visite commentée : ouverture exceptionnelle du château de Marqueyssac, Château de Marqueyssac, Saint-Pantaly-d’Ans

Informations pratiques

Visite commentée : ouverture exceptionnelle du château de Marqueyssac 19 et 20 septembre Château de Marqueyssac Dordogne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Ouverture exceptionnelle du site pour une visite commentée consacrée à son histoire, aux actions de sauvegarde mises en place au fil des ans et aux animations proposées.

Une occasion privilégiée de découvrir ce lieu, de mieux comprendre son évolution et d’échanger autour des initiatives engagées pour sa préservation.

Château de Marqueyssac Lieux dit Marqueyssac, 24640 Saint-Pantaly-d’Ans Saint-Pantaly-d’Ans 24640 Dordogne Nouvelle-Aquitaine http://www.marqueyssac.org C’est au XVIIe siècle que ce château du XVe siècle connaitra sa période la plus fastueuse. Par son mariage avec René d’Hautefort en 1618, Jeanne de Marqueyssac donne un nouveau lustre à ce monument. Puis la famille découvrant les attraits de la Cour de Versailles, le château commencera doucement à s’endormir.

Ouverture exceptionnelle du site pour une visite commentée consacrée à son histoire, aux actions de sauvegarde mises en place au fil des ans et aux animations proposées.

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