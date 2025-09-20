Visite commentée Palais de Justice Blois

Gratuit, places limitées, inscription par téléphone à partir du 8 septembre

Début : 2025-09-20T14:15:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T16:45:00

Visite commentée du tribunal judiciaire de Blois et présentation du rituel judiciaire, par un.e guide-conférencier.e de la Ville de Blois et un magistrat ou membre de la juridiction.

Palais de Justice Place de la République 41000 Blois Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0254903332 »}] La construction du palais de justice actuel, décidée en 1836, a été réalisée sur le terrain du couvent des Cordeliers. Les travaux, dirigés par l’architecte Masse, débutèrent en 1843. Le plan en est simple, avec une salle des pas perdus et une salle d’audience au centre, s’élevant sur deux niveaux. La partie centrale est flanquée de deux ailes avec retour en façade principale, dans lesquelles sont installés les bureaux. Les salles d’audience ont gardé leurs boiseries d’origine.

