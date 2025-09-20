Visite commentée « Palais Sorrento, un palais blanc pour une sombre histoire » Palais Sorrento Pau

Dans le cadres des JEP, cette visite est gratuite, les places sont limitées. Reservation à l’OT Pau (d’autres visites payantes sont possibles, cf. le calendrier sur www.guidepicurieuse.fr).

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

la sombre et inédite histoire d’un palais féerique de marbre blanc

Partez à la découverte de la vie du couple franco-américain Clinch-Mérillon dans leur ancienne propriété privée désormais inscrite au titre des Monuments historiques. Le parcours comprend les extérieurs dont le jardin d’agrément et le temple de Diane, et à l’intérieur, le hall d’entrée, la cage d’escalier en marbre de Carrare et les sous-sols dont la cuisine.

Un diaporama sur l’architecture des villas angalaises complètera la visite

Durée : 2h

Sur inscription à Pau Pyrénées Tourisme au 05 59 27 27 08 ou www.tourismepau.com

D’autres dates de visites disponibles sur www.guidepicurieuse.fr

Palais Sorrento 25 Rue du Castet de l'Array, 64000 Pau

Journées européennes du patrimoine 2025

© C.Barrow, guide Epicurieuse