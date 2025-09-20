Visite commentée par la fille du photographe « Studio Frank Horvat » Studio Frank Horvat Boulogne-Billancourt

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Photojournaliste, grand photographe de mode et pionnier du numérique, Frank Horvat, né en 1928 et disparu en 2020, laisse derrière lui plus d’un demi-siècle de photographies et d’archives toujours conservées dans son studio.

Visite commentée

