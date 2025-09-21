Visite commentée par le CAUE 92 aux abords du chantier de réhabilitation de la Maison du Peuple La Maison du Peuple Clichy

Ouverture des inscriptions début septembre

La visite commentée porte un regard patrimonial et architectural sur le bâtiment de la Maison du Peuple, elle prendra place aux abords du chantier en cours.

Décrit comme un « bijou mécanique » (Béatrice Simonot), cette structure métallique (tôle d’acier pliée et soudée) a historiquement pour vocation de créer un lieu de vie et de partage pluriel par les usages multiples tels que le marché, la salle polyvalente (fêtes, conférences et cinéma), les bureaux et l’espace de service.

Chef d’œuvre de l’architecture moderniste classé aux Monuments Historiques depuis 1983, la Maison du Peuple a été conçue par les architectes Marcel Lods et Eugène Beaudouin, l’ingénieur Vladimir Bodiansky et le designer Jean Prouvé.

Espace de transformation, « extraordinairement élégante et efficace » (Kenneth Frampton) cette architecture est innovante, par ses dispositifs modulaires : le mur rideau en panneaux préfabriqués formant des cloisons coulissantes, des planchers amovibles qui modifient l’usage au sol et la toiture mobile facilitant la ventilation. Ces dispositifs ingénieux permettent plusieurs configurations en s’adaptant aux besoins.

C’est à ce patrimoine exceptionnel que s’attache à redonner vie le projet de réhabilitation mené par les architectes Perrot & Richard et les designers de l’agence Jouin Manku, soutenu par le Ministère de la Culture et la Région Île-de-France.

La visite commentée présentera ce projet de restauration d’un monument emblématique qui s’apprête à accueillir le Groupe Ducasse (ses manufactures, ses comptoirs et bureaux) avec une programmation mixte et une (ré)ouverture sur le quartier.

La Maison du Peuple 7 rue Martissot 92110 Clichy Clichy 92110 Hauts-de-Seine Île-de-France

La Maison du peuple. CAUE-IDF, Archipel francilien, 2024 © Martin Argyroglo.