Visite commentée par le commissaire de l’exposition : La jeunesse des Beaux-Arts, Musée Quai Zola, Rennes

Visite commentée par le commissaire de l’exposition : La jeunesse des Beaux-Arts Samedi 28 février, 15h00 Musée Quai Zola Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-28T15:00:00+01:00 – 2026-02-28T16:00:00+01:00

Fin : 2026-02-28T15:00:00+01:00 – 2026-02-28T16:00:00+01:00

Visite commentée de l’exposition temporaire « La Jeunesse des Beaux-Arts, Rennes et ses artistes, 1794-1881 ». Plongez dans le 19e siècle et vivez la naissance des Beaux-Arts à Rennes !

Musée Quai Zola 20 Quai Emile Zola – 35000 Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://mba.rennes.fr/fr/programmation/visite-guidee-tout-public/visite-commentee-par-le-commissaire-de-l-exposition-la-jeunesse-des-beaux-arts-5 »}]

Visite commentée de l’exposition temporaire “La Jeunesse des Beaux-Arts, Rennes et ses artistes, 1794-1881”. Plongez dans le 19e siècle et vivez la naissance des Beaux-Arts à Rennes ! Visite guidée tout public Quai Zola