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VISITE COMMENTEE, Paradis, Sommevoire, Sommevoire

dimanche 27 septembre 2026 · Paradis, Sommevoire · Sommevoire

VISITE COMMENTEE, Paradis, Sommevoire, Sommevoire

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Lieu
Paradis, Sommevoire
Adresse
26 rue du Docteur Bochot, 52220 Sommevoire
Ville
52220 Sommevoire
Département
Haute-Marne

VISITE COMMENTEE Dimanche 27 septembre, 10h30 Paradis, Sommevoire Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-27T10:30:00+02:00 – 2026-09-27T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-27T10:30:00+02:00 – 2026-09-27T12:00:00+02:00

VISITE COMMENTEE : AUX HOMMES DU PARADIS PETITS ET GRANDS

Paradis, Sommevoire 26 rue du Docteur Bochot, 52220 Sommevoire Sommevoire 52220 Sommevoire Haute-Marne Grand Est
VISITE DU PARADIS

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