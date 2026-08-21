VISITE COMMENTEE, Paradis, Sommevoire, Sommevoire

Informations pratiques

VISITE COMMENTEE Dimanche 27 septembre, 10h30 Paradis, Sommevoire Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-27T10:30:00+02:00 – 2026-09-27T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-27T10:30:00+02:00 – 2026-09-27T12:00:00+02:00

VISITE COMMENTEE : AUX HOMMES DU PARADIS PETITS ET GRANDS

Paradis, Sommevoire 26 rue du Docteur Bochot, 52220 Sommevoire Sommevoire 52220 Sommevoire Haute-Marne Grand Est

VISITE DU PARADIS

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