Visite commentée : partez à la découverte du patrimoine de Castelnau-Barbarens, Église Sainte-Quitterie, Castelnau-Barbarens

Informations pratiques

Visite commentée : partez à la découverte du patrimoine de Castelnau-Barbarens Dimanche 20 septembre, 14h30 Église Sainte-Quitterie Gers

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:45:00+02:00

Découvrez ce castelnau fondé au XIIe siècle en compagnie d’un guide du Pays d’art et d’histoire.

Au fil des rues, observez les vestiges de l’époque médiévale : pousterles, embans et nombreuses maisons à pans de bois. Laissez-vous également conter l’histoire de la chapelle Notre-Dame-de-Pitié et celle de l’église Sainte-Quitterie, construite au XIXe siècle à l’emplacement de l’ancien château.

Église Sainte-Quitterie Place d’Uzès, 32450 Castelnau-Barbarens Castelnau-Barbarens 32450 Gers Occitanie Construite en 1870 à l’emplacement de l’ancien château médiéval, elle remplace la première église du village qui fut détruite au XIXe siècle et dont il ne subsiste aujourd’hui, que la tour-clocher.

Découvrez ce castelnau fondé au XIIe siècle avec un guide du Pays d’art et d’histoire !

©Grand Auch Cœur de Gascogne