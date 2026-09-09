Visite commentée : patrimoine médiéval de Pont l’Abbé d’Arnoult, Mairie de Pont-l’Abbé-d’Arnoult, Pont-l’Abbé-d’Arnoult

Informations pratiques

Visite commentée : patrimoine médiéval de Pont l’Abbé d’Arnoult 19 et 20 septembre Mairie de Pont-l’Abbé-d’Arnoult Charente-Maritime

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Participez à une visite commentée du bourg médiéval et découvrez plusieurs lieux emblématiques : le porche, l’ancien presbytère, l’église ainsi qu’une cave privée, exceptionnellement ouverte au public pour la première fois.

Départ place du Général-de-Gaulle, devant le panneau d’information situé face à la boulangerie.

Samedi et dimanche, départs à 10h, 11h, 14h et 15h.

Mairie de Pont-l’Abbé-d’Arnoult Place du Général de Gaulle, 17250 Pont-l’Abbé-d’Arnoult Pont-l’Abbé-d’Arnoult 17250 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Participez à une visite commentée du bourg médiéval avec, notamment, pour lieux emblématiques : le porche, l’ancien presbytère, l’église et une cave privée, ouverte pour la première fois.

©Commune de Pont l’Abbé d’Arnoult