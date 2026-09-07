Visite commentée : patrimoine redécouvert, Église Saint-Vincent-Diacre, Asasp-Arros

Informations pratiques

Visite commentée : patrimoine redécouvert Dimanche 20 septembre, 14h30 Église Saint-Vincent-Diacre Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Visite guidée de l’église Saint-Vincent d’Arros

Les églises renferment souvent de précieux secrets et de véritables trésors. La petite église Saint-Vincent d’Arros ne fait pas exception.

Accompagnés d’une guide-conférencière, levez les yeux vers son remarquable plafond peint au XVIIIe siècle par Géronimo Ribera y Zapata, dont le décor invite à un voyage au cœur de l’Andalousie.

Grâce à des jumelles et à des miroirs, observez chaque détail de ce chef-d’œuvre sous un nouvel angle.

Une visite proposée par le Pays d’art et d’histoire Pyrénées béarnaises.

Église Saint-Vincent-Diacre 64660 Asasp-Arros Asasp-Arros 64660 Asasp Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine L’édifice actuel date du début du XVIIIe siècle et est mentionné lors de la visite de l’évêque d’Oloron Joseph de Révol en 1718. L’église est occidentée, élément qui la singularise et est dotée d’un plafond orné de peintures datées de 1778 et signées par l’artiste andalou Géronimo Ribère y Zapata. Parking à proximité

Visite guidée de l’église Saint-Vincent d’Arros

©Pah Pyrénées béarnaises